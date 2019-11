Asprilla salvò la vita a Chilavert: "Un narcotrafficante mi chiese l'autorizzazione a ucciderlo"

In occasione dei 50 anni di Faustino Asprilla la tv colombiana TelePacifico ha dedicato un videodocumentario all’ex attaccante di Parma, Newcastle e Palmeiras intitolato “Faustino il Grande”. Fra le rivelazioni più interessanti e per certi versi sconcertanti che sono emerse ha raccontato un anedotto di cui in pochi erano conoscenza: ossia quella volta in cui Tino salvò la vita al portiere e capitano del Paraguay José Luis Chilavert.

"Sei impazzito? Ciò che succede in campo resta in campo"

Protagonisti di una rissa in campo durante un concitato match di qualificazione ai Mondiali di Francia 1998 (vinto dal Paraguay 2-1), Asprilla dopo la partita venne avvicinato da un narcotrafficante che gli chiese il permesso di togliere la vita al portiere paraguaiano. Asprilla incredulo e profondamente sconcertato dalla richiesta, si oppose fermamente portando il killer a più miti consigli.

" Mi ricordo che gli dissi, ma sei impazzito? Le cose che succedono in campo devono restare sul campo da calcio. Se direi di sì a questa follia, il calcio colombiano sarebbe morto. Non me lo perdonerei mai. "

L’episodio per quanto spaventoso stupisce fino a un certo punto, visto che proprio in quegli anni fece grande scalpore la triste esecuzione del difensore Andres Escobar ucciso a colpi d’arma da fuoco fuori da un bar a Medellin, con l’unica colpa di aver realizzato l’autogol che costò l’eliminazione della Colombia dal Mondiale di USA ’94.