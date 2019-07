Atalanta-Clusone 5-1: doppietta di Barrow

Cinque gol alla Rappresentativa Città di Clusone nella prima uscita amichevole della stagione 2019-2020. Tutto esaurito al Centro Sportivo Comunale di Clusone sotto gli occhi del presidente Antonio Percassi e dell'Amministratore Delegato Luca Percassi. Come l'anno scorso, è Barrow il primo marcatore stagionale: l'attaccante gambiano sblocca la gara dopo dieci minuti con un gran destro a giro su assist del Papu. Al 14' pareggia la Rappresentativa con un rigore di Borlini. Immedato però il nuovo vantaggio nerazzurro: passa un minuto e Gomez con un destro preciso dal limite firma il 2-1. Al 31' ancora Barrow, ben smarcato da Gosens, non sbaglia a tu per tu col portiere . Al 33' arriva anche il gol dell'altro gambiano in campo, Colley, che sfrutta un bel filtrante di Ibañez per battere il portiere. Il primo tempo di 35' si chiude così sul 4-1 per l'Atalanta. Nella ripresa al 10' Traore raccoglie l'assist di Reca per firmare il 5-1. Al 14' subito in campo anche i nazionali che si sono aggregati al gruppo in giornata e debutto nerazzurro di Muriel. Dopo 30' finisce anche il secondo tempo: 5-1 alla Rappresentativa Città di Clusone nella prima uscita stagionale.