Atalanta: ripresa a Zingonia, in gruppo anche Zapata

Ripresa degli allenamenti a Zingonia questo pomeriggio per l'Atalanta dopo la sosta per le festività natalizie. Mister Gasperini ha diretto una seduta di lavoro sul campo principale del Centro Bortolotti in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare il Parma alle ore 15 del 6 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo nella 18/a giornata della Serie A 2019-2020. Tutti a disposizione del tecnico nerazzurro, compreso Zapata che si è allenato con il gruppo. Domani, sempre a Zingonia, è in programma un allenamento al mattino a porte aperte.