Atalanta, Zapata: "Passato l'incubo, ho tanta voglia di tornare in campo"

" Sto cercando di approfittare di questi giorni per poi rientrare con la squadra e non mancare più. Adesso mi sento molto meglio, questi giorni mi sono serviti per lavorare "

Così Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, in un'intervista video pubblicata sul sito ufficiale, al lavoro durante le vacanze natalizie a Zingonia, dopo la lesione all'adduttore destro dell'ottobre scorso. "La squadra mi è mancata tantissimo. A volte, mi veniva l'ansia guardando le partite e vedendo che non c'ero e non potevo fare niente. Ho fatto fatica a guardare alcune partite, davvero stavo male", ha aggiunto. "Adesso ho tanta voglia di tornare e di ricominciare a giocare. Questa voglia penso che mi passerà quando tornerò in campo. Ho passato questo brutto incubo, diciamo, e adesso mi sto preparando per cercare di tornare più forte di prima", ha sottolineato ancora il bomber colombiano. Pensando poi all'impegno agli ottavi di finale di Champions League, Zapata ha detto: "Con il Valencia penso che ce la giochiamo, come tutte le partite. In questi mesi c'è da pensare al campionato e poi sicuramente penseremo alla Champions".