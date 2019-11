Atletico Madrid: Diego Costa si ferma, ernia del disco cervicale

Si ferma Diego Costa. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha effettuato test radiologici - fa sapere il club in una nota - per valutare il disagio cervicale subito negli ultimi giorni. Questi test hanno determinato che il giocatore ha subito un'ernia del disco cervicale. Nei prossimi giorni, il bomber ex Chelsea sarà valutato da specialisti in neurochirurgia per stabilire il trattamento definitivo.

Stando a quanto scrive il giornale spagnolo 'Marca', per Diego Costa il ritorno in campo non è dietro l'angolo. L'Atletico dovrebbe fare a meno di lui per circa tre mesi. Ci sarà da valutazione l'evoluzione del problema, ma sarà difficile vedere in campo l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo prima di febbraio.