Atletico Madrid: Oblak rinnova fino al 2023

Il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak ha rinnovato il contratto fino al 2023. Lo ha annunciato il club. Il precedente contratto dello sloveno includeva una clausola liberatoria di 100 milioni di euro, che è probabile che sia stata alzata nel nuovo accordo: la stampa parla di una cifra intorno ai 120 milioni di euro. In ogni caso, la probabilità che Oblak lasci i Colchoneros in estate sembra ridotta: il giocatore si dichiara al sito del club di essere "molto felice di aver rinnovato il contratto e di essere qui. Farò sempre del mio meglio per difendere questa maglia con tutto". Oblak ha giocato 203 partite con l'Atletico riuscendo a mantenere la porta inviolata in 115 incontri.