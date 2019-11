Balotelli infrange il codice stradale: divieto di guida in Svizzera per tre mesi

Divieto di guida in Svizzera per Mario Balotelli. Un'infrazione alle norme della circolazione sulle strade ticinesi costa al calciatore del Brescia il divieto di circolazione sulle strade elvetiche per tre mesi, dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020. Lo riporta il 'Corriere Ticino' sul proprio sito. La decisione del divieto risale al 30 ottobre scorso.

L’intimazione giunge dalla sezione della circolazione di Camorino, quartiere di Bellinzona. A carico di Balotelli anche una multa di 100 franchi svizzeri (circa 90 euro).

I quotidiano non può riportare ulteriori fatti correlati alla vicenda, perciò non si conoscono le circostanze che hanno imposto all'amministrazione elvetica di procedere in tal senso contro l'attaccante: in sostanza non è stata resa nota l'infrazione, ma la restrizione è limitata esclusivamente al territorio svizzero.

