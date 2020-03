Quando non si può giocare davvero a calcio, c'è sempre un modo per passare comunque il tempo e le persone si ingegnano a trovare un'alternativa. E perciò può capitare che, organizzando un megatorneo online di FIFA20, tra i patecipanti ci siano anche nomi illustri, di persone che a calcio giocano per davvero (o che ci abbiano giocato).

Tanta Italia nel torneo online

Il torneo, organizzato dal programma TV di Italia1 Le Iene e in programma giovedì, si chiamerà Quarantena League e vedrà tanta Italia tra i suoi partecipanti. Ci saranno infatti Mario Balotelli, Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro, ma non sono gli unici nomi famosi a intervenire. Giocherà anche Javier Pastore, ma ci saranno anche Marco Materazzi e Bernardo Corradi.

Insieme a loro, ecco gli altri concorrenti confermati: Ciro Immobile, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Luca Pellegrini, Enock Balotelli, Lyanco Evangelista, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Alessio Cerci, Enrico Brignola, Sebastiano Esposito e Claud Adjapong.

La finale si disputerà lunedì della prossima settimana. Tutti i partecipanti giocheranno ovviamente dal divano di casa propria: in tempi di Coronavirus, anche questo è un modo per stare #distantimauniti.