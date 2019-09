L'ala del Barcelona, Ousmane Dembélé, che si è recentemente ripreso da un infortunio alla coscia sinistra, potrebbe saltare la partita di Champions contro l'Inter di mercoledì prossimo per il riacutizzarsi di un fastidio muscolare alla vigilia della sfida di Liga dei catalani contro il Getafe, in programma oggi. "Dembélé soffre di un fastidio muscolare alla coscia sinistra, e sarà sottoposto a nuovi esami a Barcellona per conoscere l'esatta gravità", ha comunicato il club catalano in una nota

Il Barca non ha specificato la durata dell'indisponibilità del 22enne, ma il campione del mondo francese rischia di non essere convocato non solo per la sfida di mercoledì prossimo in Champions League contro i nerazzurri ma anche per quella di Siviglia di domenica prossima, 6 ottobre, in Liga.