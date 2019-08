Barcellona: Infortunio alla coscia per Dembélé, out 5 settimane

L'attaccante del Barcellona e nazionale francese, Ousmane Dembélé, soffre di un infortunio alla coscia sinistra e resterà fuori per cinque settimane. Lo ha rivelato il club blaugrana. "I test effettuati sul giocatore della prima squadra, O. Dembélé, hanno confermato che ha subito una lesione fibrillare nel bicipite femorale della coscia sinistra", ha dichiarato il Barça in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Il tempo di recupero approssimativo (per questo tipo di infortunio, ndr) è di cinque settimane", ha aggiunto. Oltre all'inizio della stagione con la sua squadra, Dembélé dovrebbe anche saltare le prossime partite di qualificazione con la Francia per Euro 2020, contro l'Albania il prossimo 7 settembre e Andorra il 10.