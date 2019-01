Barcellona: stop di 2 settimane per Dembélé

L'attaccante del Barcellona Ousmane Dembélé sarà costretto a due settimane di stop. Il francese ha riportato la distorsione della caviglia sinistra nel match di ieri contro il Leganes, vinto dai blaugrana 3-1. Un infortunio che lo costringerà per circa 15 giorni ai box e a saltare quindi le due sfide di Coppa del Re con il Siviglia e la gara di campionato in casa del Girona. Dembélé è in dubbio anche per il match di Liga con il Valencia del 2 febbraio.