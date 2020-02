Adesso è davvero ufficiale: il Barcellona ha preso Martin Braithwaite per sostituire l'infortunato Dembelè. I blaugrana, dopo aver ottenuto il permesso speciale dalla federazione spagnola, hanno scelto l'attaccante del Leganes per sostituire il francese, la cui stagione è praticamente finita.

Il danese quest'anno ha segnato 6 gol in 24 partite di campionato e 2 gol in 3 partite di coppa del re con il Leganes. Tramite un comunicato ufficiale e alcuni post sui social, il club ha ufficializzato l'acquisto del giocatore per 18 milioni. con un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria fissata a 300 milioni.