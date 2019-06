Barcellona, Valverde approva l'operazione Griezmann

Barcellona (Spagna), 5 giu. (LaPresse) - Ernesto Valverde vuole Antoine Griezmann. Nonostante lo spogliatoio del Barcellona si sia messo di traverso in merito all'eventuale arrivo del fuoriclasse in uscita dall'Atletico Madrid, il tecnico dei catalani approva l'operazione su cui sta lavorando il presidente dei blaugrana Josep Maria Bartomeu. Come riporta 'As' la grande sfida che si prospetta per Valverde in caso di arrivo dell'attaccante francese sarà quella di far convivere lui e Lionel Messi in attacco.

