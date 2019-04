Bari promosso in Serie C: primo step della scalata dei De Laurentiis

Grazie alla vittoria al Silvio Proto di Troina con un rigore trasformato da Simone Simeri il Bari di mister Cornacchini e del presidente Luigi De Laurentiis (figlio di Aurelio) guadagna la promozione in Serie C con due giornate d'anticipo ringraziando la Palmese capace di battere la Turris, diretta rivale dei Galletti. I pugliesi sono infatti in testa al Girone I della Serie D con 75 punti e non possono più essere raggiunti in vetta.

È il primo step della scalata del nuovo corso dell'SSC Bari, nata dalle ceneri del Football Club Bari 1908 - dopo il fallimento del 16 luglio 2018 - sotto l'egida della Filmauro e ripartita dalla Serie D. Aurelio De Laurentiis aveva dichiarato che il Bari avrebbe dovuto tornare in Serie A al più presto, nel frattempo il primo gradino è stato superato per la gioia di una piazza capace di portare 7000 abbonati nel quarto livello del calcio italiano.