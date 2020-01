Bayern Monaco: Kahn entra nel board, nel 2022 sarà nuovo CEO

Un altro grande ex che fa ritorno alla base: Oliver Kahn entra ufficialmente nel board del Bayern Monaco, in attesa nel 2020 di diventare il nuovo CEO al posto di Karl-Heinz Rummenigge. E' stato lo stesso club tedesco ad annunciarlo in una nota. Il 50enne Kahn in carriera è stato il portiere del Bayern dal 1994 al 2008, conquistando 8 volte la Bundesliga, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. "Sono profondamente legato a questo club che ha profondamente influenzato la mia vita. Ho vissuto una quantità incredibile di emozioni in questa società", queste le prime parole di Kahn.