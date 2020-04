Berlusconi: "Il calcio non è un'urgenza, si riparta dopo l'estate"

L'ex presidente del Milan, attuale n°1 del Monza, ha detto la sua sulla situazione legata al Coronavirus: "Meglio riparlarne dopo l'estate, il calcio non è un'urgenza".

In un momento in cui tutti esprimono la propria opinione, non poteva mancare anche quella dell’ex presidente del Milan – e ora n°1 del Monza – Silvio Berlusconi. Intervenuto a Porta a Porta su Rai1, Berlusconi ha detto la sua sul futuro del pallone dopo la pandemia legata al Coronavirus:

Il calcio è una passione importante per gli italiani, ma anche un'attività economica che muove capitali e da lavoro a tante persone, non solo ai giocatori, ma adesso mi sento di dire che il calcio non è un'urgenza. Ci sono molte attività più indispensabili del calcio che sono ferme”.

Serie A Tommasi: "La situazione attuale non consente la ripresa, tamponi e test vanno dati ai cittadini" DA UN' ORA

Berlusconi ha poi proseguito sottolineando anche l’aspetto legato ai tifosi:

In ogni caso non credo che riprendere il campionato giocando a porte chiuse sia una soluzione perché questo tipo di partite sono tristi e falsate. Comunque sia, anche questo tipo di partite comportano contatti fisici ravvicinati fra i giocatori, contrati, scontri di gioco e non credo sia compatibile con le norme sanitarie. Quindi meglio che ne riparliamo dopo l'estate".

Play Icon WATCH "Come a.d. del Milan...", il lapsus di Galliani scatena Berlusconi. Il siparietto a Monza 00:00:23

Serie A Totti: "Inutile riprendere, senza tifosi che calcio è? Maradona il migliore di sempre" DA 3 ORE