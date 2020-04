Già nel gennao 2019 aveva fatto un grande sforzo. Con il Wisla Cracovia in difficoltà ecomiche, decise di rescindere il proprio contratto con il Wolfsburg (dove non giocava più con frequenza) e rientrò nel club dove aveva militato dal 2005 al 2007 prima di approdare al Borussia Dortmund. Al Wisla, Blaszczykowski non percepisce lo stipendio, anzi, è lui a mettere 1 milione di euro insieme ad un imprenditore polacco per poter pagare gli ingaggi di tutti i giocatori e i dipendenti del club.

A poco più di un anno di distanza, con Blaszczykowski giocatore-capitano, l'esterno polacco fa ancora di più, diventando Presidente del Wisla Cracovia. A riportarlo è il portale polacco TVP che anticipa l'annuncio ufficiale che arriverà a giorni. Infatti, Blaszczykowski - visto in Italia con la maglia della Fiorentina - avrebbe già firmato tutti i contratti per il passaggio di proprietà lo scorso 31 marzo.

Ad affiancarlo in società proprio Jaroslaw Krolewski che già lo scorso anno dette una grossa mano per salvare il club, oltre all'ingresso di Tomasz Jazdzynski (CEO della Gremi Media SA). Beh, in bocca al lupo allora a Blaszczykowski che, a 34 anni, si è lanciato nell'arduo compito di ricopire la carica di Presidente/giocatore oltre che essere capitano della squadra. Cosa non si fa per amore...