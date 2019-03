Bojan-Puado: la Catalunya si aggiudica la “sfida politica” con il Venezuela per 2-1

Una partita che più politica non ci poteva essere. A Montilivi, lo stadio del Girona, città del leader catalano Carles Puigdemont (autoesiliato e ricercato dalle autorità iberiche) si sono affrontate la Nazionale di casa e quella del Venezuela, sconvolta dalle dimissioni del ct Rafael Dudamel per protestare contro le infiltrazioni politiche derivanti dai “seguaci” di Juan Guaidò, rivali del presidente Nicolas Maduro. Prima apparizione di una selezione di una comunità autonoma giocherà in uno spazio “FIFA” riservato alle nazionali: la compagine di casa è riuscita a spuntarla per 2-1.

Vantaggio per i catalani al 53′ con l’ex milanista Bojan Krkic, pareggio istantaneo (al 56′) per gli ospiti con Rosales. A deciderla, dopo la girandola di cambi (in campo tutta la panchina per i padroni di casa) è il subentrato Puado all’87’. In campo molti calciatori noti come Gerard Piqué, appunto Bojan Krkic, Oriol Romeu, Aleix Vidal, Muniesa, Didac Vilà.