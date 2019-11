Bologna: Santander fuori 3 settimane, lesione al bicipite femorale

Alla ripresa degli allenamenti verso la sfida con il Parma, intanto, si sono riuniti al gruppo anche Gary Medel e Ladislav Krejci, mentre in giornata faranno rientro a Bologna anche Riccardo Orsolini e Mattias Svanberg. Seduta differenziata per Mattia Destro, lavoro in palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks. La società, ancora, ha annunciato "un gradito ritorno nella famiglia rossoblù". Il motivo: da oggi Ferdinando Coppola, ex portiere con 37 presenze con la moglia del Bologna, è un nuovo collaboratore di prima squadra e settore giovanile per quanto concerne la preparazione dei portieri. "Bentornato Nando!", il saluto del club.