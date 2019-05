Bomba di 'AS' dalla Spagna: Ronaldo 'chiama' Sergio Ramos alla Juventus

Potrebbe essere Sergio Ramos il rinforzo in difesa della Juventus per la prossima stagione. L'indiscrezione clamorosa arriva dalla Spagna, dove il quotidiano sportivo AS sul proprio sito internet inserisce anche quella bianconera fra le squadre interessate al 33enne difensore spagnolo che potrebbe lasciare a sorpresa il Real Madrid a fine stagione.

Sarebbe stato direttamente Cristiano Ronaldo, grande amico ex compagno di squadra di Ramos, a fare il nome del centrale spagnolo ai dirigenti juventini. Sul capitano della Spagna, sarebbe forte l'interesse anche di un club cinese ma anche di Manchester United e Liverpool. Ramos è sotto contratto con il Real fino al 2021 per un ingaggio da 12,5 milioni a stagione, con una clausola rescissoria di 800 milioni.