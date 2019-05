Borja Valero junior fa beneficienza e si commuove leggendo la lettera di ringraziamento

Sta facendo il giro del web il video del piccolo Alvaro, figlio del centrocampista dell’Inter Borja Valero, che si commuove leggendo la lettera di ringraziamento della Cooperativa COMIN, ente benefico a cui aveva devoluto una somma di soldi.

Già, Alvaro ha deciso per quest'anno di rinunciare al suo regalo di compleanno per dare una mano ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie. Il tutto è stato documentato dalla mamma e moglie di Borja, Rocio Rodriguez, in una story Instagram. "Sei un esempio, non cambiare mai", ha scritto Rocio per il piccolo Alvaro... Che quei complimenti se li è proprio meritati.