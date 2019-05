Bosnia, l'Uefa riduce la squalifica a Pjanic, sarà a disposizione con l'Italia

Miralem Pjanic sarà regolarmente in campo con la nazionale bosniaca per la sfida con l'Italia del prossimo 11 giugno a Torino valida per la qualificazione a Euro 2020. La Commissione Etica e Discipinare d'appello della Uefa ha ridotto infatti da due a una le giornate di squalifica del centrocampista della Juventus, espulso nel corso del match tra Bosnia e Grecia dell'ultima giornata di qualificazioni. L'ex giocatore della Roma salterà così la sfida con la Finlandia per tornare a disposizione per il match con l'Italia.