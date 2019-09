Brasile, Tite convoca Neymar: c'è anche Gabigol; 3 gli "italiani"

Dopo essersi ripreso il Psg, Neymar viene confermato anche in nazionale. Il ct del Brasile Tite ha convocato infatti l'attaccante per gli impegni amichevoli di ottobre con Nigeria e Senegal.

Il giocatore 27enne era stato già chiamato per le sfide di questo mese contro Colombia e Perù. Rientra dopo la squalifica rimediata in finale di Copa America Gabriel Jesus. Per quanto riguarda gli 'italiani', Tite ha chiamato i terzini della Juventus Alex Sandro e Danilo e il trequartista del Milan Paquetà. Convocato anche l'attaccante del Flamengo di proprietà Inter Gabigol.

Questa la lista completa

Portieri: Ederson (Manchester City), Santos (Athletico-PR), Weverton (Palmeiras)

Difensori: Danilo (Juventus), Daniel Alves (San Paolo), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atletico Madrid). Difensori: Thiago Silva (PSG), Eder Militao (Real Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo), Marquinhos (PSG)

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Matheus Henrique (Gremio), Fabinho (Liverpool), Arthur (Barcellona), Philippe Coutinho (Barcellona), Lucas Paquetà (Milan)

Attaccanti: Everton (Gremio), Neymar (Psg), Richarlison (Everton), Roberto Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City).