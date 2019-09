Brescia-Frosinone 3-2 in amichevole: in gol anche Balotelli

Esordio con gol per Mario Balotelli con la maglia del Brescia. Le Rondinelle hanno battuto per 3-2 il Frosinone in una partita amichevole allo stadio ‘Gino Corioni’ di Ospitaletto. Supermario è partito titolare ed ha sbloccato il risultato al 26': sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Romulo, Balotelli salta più in alto di tutti e batte di testa Bardi.

Al 33' il raddoppio dell'altro neo acquisto Romulo. Nella ripresa, al 51' accorcia le distanze Trotta per il Frosinone. Al 58' Bisoli firma il 3-1 per il Brescia, mentre al 90' Vitale fissa il risultato sul 3-2.