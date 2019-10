Buffon nominato ambasciatore ONU per il World Food Programme: "Mi sento un privilegiato"

Gianluigi Buffon è stato ufficialmente nominato Goodwill Ambassador dello United Nations World Food Programme. Il WFP, la cui sede è a Roma, è la principale organizzazione umanitaria e agenzia delle Nazioni Unite impegnata a salvare e cambiare le vite fornendo assistenza alimentare a circa 90 milioni di persone colpite da conflitti e disastri naturali.

Gianluigi Buffon in Juventus-Verona del 19 maggio 2018Getty Images

“Da parte dei circa 90 milioni di persone che assistiamo ogni giorno nel mondo, voglio ringraziare Gigi per essersi unito alla nostra causa come Goodwill Ambassador. Il coraggio, l’abilità e la passione che mostra in ogni partita saranno ora anche impiegate ad aiutare chi nel mondo soffre la fame ed è vulnerabile. Sono sicuro che, grazie a lui, il WFP avrà molti altri compagni che si uniranno alla squadra di Fame Zero”, ha detto David Beasley, Direttore Esecutivo dello United Nations World Food Programme. La risposta di Buffon non si è fatta attendere.

" È per me motivo di grande orgoglio essere nominato Goodwill Ambassador del WFP, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che combatte la fame nel mondo e che raggiunge milioni di persone vulnerabili. Accetto con entusiasmo di mettermi a disposizione e di farmi portatore di messaggi positivi e di speranza, rappresentando e testimoniando l'enorme sforzo che viene profuso quotidianamente dai suoi operatori umanitari attivi sul campo. Il loro lavoro merita di essere conosciuto cosi’ come le storie di chi è meno fortunato di noi : vincere la fame è possibile con un lavoro di squadra!. "

Il Goodwill Ambassador del WFP Gianluigi Buffon avrà la possibilità di viaggiare in alcuni degli 83 paesi in cui il WFP aiuta le comunità a riprendere possesso delle proprie vite e dei propri mezzi di sostentamento. Vedrà in prima persona il lavoro del WFP, che salva e cambia le vite, e coinvolgerà i milioni di supporters sui suoi social media per raggiungere tutti insieme il traguardo di Fame Zero entro il 2030.