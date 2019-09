Bundesliga: Werder Brema supera Augsburg 3-2, Lichtsteiner espulso

Il Werder Brema ha battuto 3-2 l'Augsburg nella gara valida per la terza giornata di Bundesliga. Osako sblocca il risultato al 6', Vargas pareggia i conti sei minuti più tardi. Dieci minuti dopo i padroni di casa si riportano in vantaggio con Sargent. Poco dopo l'ex Lazio e Juventus Lichtsteiner viene espulso per doppia ammonizione, ma gli ospiti nella ripresa, al 1', riescono comunque a pareggiare con Vargas. Il Werder, al primo successo dell'anno, al 22' trova il gol vittoria con Osako. L'Augsburg invece rimane fermo a 1.