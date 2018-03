Il Colonia ha 7 divise ufficiali: tutte le maglie del club più trendy del mondo

A Milano si è appena conclusa la Fashion Week ma il vero re della moda è stato il Colonia, che nella sfida contro il Lipsia ha conquistato un curioso record.

Nella sfida di domenica, infatti, le capre hanno sfoggiato il settimo diverso look stagionale. Avete capito bene: il Colonia ha presentato ai suoi tifosi e ai telespettatori in generale ben 7 divise di gioco diverse, un nuovo record che dimostra come il mondo del calcio e della moda vadano a braccetto.

Ma andiamo con ordine. Il club tedesco a inizio stagione ha presentato le canoniche tre divise di gioco: prima, trasferta e terza divisa. Nel completo principale i colori sono rimasti gli stessi di sempre: maglia bianca a strisce rosse, che man mano scendono e assumono tonalità scure.

La divisa “away” invece esibiva un look total red, con sfumature più scure e l’ombra del maestoso Duomo di Colonia sul lato. Una bella idea per un design gradevole, chapeau allo stilista.

La terza maglia, tanto discussa, vedeva un completo grigio con scritta del nome e numero giallo fosforescente: look che divide, chi la trova una genialata e chi un pugno in un occhio. De gustibus.

Ma non finisce qui. Infatti, per festeggiare il ritorno in Europa League, lo stilist del Colonia ha elaborato apposta una divisa rossa con sottili strisce bianche da utilizzare per le partite del giovedì sera. Anche lì, il design è molto fine, sobrio e composto. E fanno 4.

La quinta è in realtà una licenza di stile, che non appartiene esattamente al Colonia 2017-18. Infatti, la società ha riesumato la vecchia muta (con una mossa stile seconda/terza categoria) indossando la divisa away dello scorso anno: un grigio molto scuro e quasi opaco, un bel colpo di stile.

Il sesto look esibito quest’anno è invece un ritorno al passato: una maglia completamente bianca, sponsor compreso, molto pulita e semplice. La più classica delle seconde divise.

Dulcis in fundo, ecco che il Colonia non contento sfoggia un’ennesima divisa: per la partita contro il Lipsia, infatti, la società ha ben pensato di indossare una divisa nera con scritte bianche, con un colore lucido e deciso. Anche quella divisa non è male, ma era necessario davvero pensarne una settima?

La palla passa a voi, cari lettori: qual è la vostra preferita? Va bene che “two is better than one”, ma “7 is veramente meglio delle canoniche 3?”

