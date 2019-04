In una giornata praticamente perfetta, il Bayern si prende tutto: scontro diretto e primo posto in classifica. Se lo scorso anno il Klassiker si era concluso con un sonante 6-0, questa volta cambia pochissimo: il Borussia Dortmund viene nuovamente schiantato sotto il peso di una goleada, cedendo per 5-0 e vedendo compromesse le proprie speranze già in un primo tempo senza storia, conclusosi con quattro reti di scarto. Kovac si gode probabilmente il miglior Bayern della stagione, autore di un'esibizione perfetta all'appuntamento più importante. Favre, invece, si rende conto che la sua giovane orchestra non è ancora pronta per palcoscenici così importanti, come preannunciato già dalla netta eliminazione dalla Champions League. Senza Paco Alcacer, poi, si fa durissima. In classifica è sorpasso, dunque: Bayern punti 64, Borussia Dortmund punti 63. Per l'ennesima stagione, anche se le giornate al termine sono pur sempre ancora sei, la Bundesliga potrebbe ora prendere la strada verso Monaco.

La cronaca della partita

La prima palla gol capita sul destro di Dahoud, servito da Reus: base del palo colpita a Neuer battuto. Pochi minuti dopo, però, è il Bayern a passare in vantaggio: corner di Thiago Alcantara e stacco vincente di Hummels. Al 17', ecco anche il raddoppio: Zagadou combina la frittata servendo da ultimo uomo Lewandowski, abile nel saltare Bürki e nel firmare il suo duecentesimo gol in Bundesliga. Il Borussia Dortmund va in tilt e rischia più volte il tracollo: Bürki salva su Lewandowski, poi Muller colpisce la traversa di testa. Ma il 3-0 è solo rinviato e arriva al 41': Bürki mette una pezza su Müller, ma dal limite Javi Martinez trova l'angolino con un destro a giro. E al 43' il Bayern cala pure il poker: Müller pesca in area Gnabry, che di testa non sbaglia.

La ripresa vede il Bayern giocare al risparmio, sazio dopo la scorpacciata dei primi 45 minuti. Gnabry e Alaba hanno un paio di mezze palle gol, ma il risultato non cambia. Favre inserisce Götze, Kovac risponde con Ribery. Nella parte finale della gara il protagonista diventa il solito Lewandowski, che si mangia un paio di volte la doppietta e trova pure il tempo di reagire a un fallo di Delaney, rischiando l'espulsione. All'89', però, Gnabry fugge per l'ennesima volta a Diallo e tocca per il polacco, appostato a un passo dalla porta sguarnita: tocco facile facile e 5-0. La goleada è completa.

La statistica chiave

Il Bayern ha vinto di goleada tre degli ultimi cinque confronti col Borussia Dortmund disputati all'Allianz Arena: 4-1 due anni fa in Coppa di Germania, 6-0 lo scorso anno, 5-0 oggi. Totale: 15 gol segnati contro uno solo.

Il migliore in campo

Gnabry. Parte in maniera piuttosto lenta, salvo incendiarsi improvvisamente tra un'accelerazione e l'altra. Lascia lo zampino sul risultato segnando il punto del 3-0, sfugge continuamente a Diallo e, nel finale, porge a Lewandowski la palla della doppietta.

Il peggiore in campo

Zagadou. Il disimpegno clamorosamente errato che consente a Lewandowski di firmare il raddoppio lo segna in negativo. Da lì è un tracollo totale, di nervi prima di tutto, tanto che Favre lo leva all'intervallo.

Il tabellino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Süle, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martinez (77' Goretzka); Gnabry, Müller (80' Renato Sanches), Coman (68' Ribery); Lewandowski. All. Kovac

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek (69' Wolf), Akanji, Zagadou (46' Weigl), Diallo; Witsel, Delaney; Sancho, Dahoud (62' Götze), Bruun Larsen; Reus. All. Favre

Arbitro: Manuel Gräfe

Gol: 10' Hummels, 17' Lewandowski, 41' Javi Martinez, 43' Gnabry, 89' Lewandowski

Ammoniti: Zagadou, Lewandowski, Delaney

