Lewandowski risveglia il Bayern: tripletta e Schalke all'angolo. Debutto per Coutinho e Perisic

I campioni di Germania si risvegliano a Gelsenkirchen. Dopo la partenza di stagione deludente con la sconfitta in Supercoppa per mano del Dortmund e il pareggio soporifero con l’Hertha Berlino al debutto, contro lo Schalke arrivano i primi 3 punti della Bundesliga 2019/20, fondamentali per non perdere quota sui gialloneri a punteggio pieno. Un successo firmato ancora una volta dall’uomo copertina dei bavaresi, Robert Lewandowski, a segno per la seconda volta consecutiva dagli undici metri. E’ lui che trascina Kovac e compagni fuori dalle sabbie mobili, festeggiando una splendida tripletta dopo due doppiette nelle ultime due partite. Un bilancio impressionante di cinque gol in soli 180 minuti. Il polacco sta disintegrando i record bavaresi: in 256 presenze ha segnato 197 volte. Con l’exploit di oggi ha raggiunto quota 16 gol allo Schalke, la sua vittima preferita, a due lunghezze da una leggenda come Gerd Muller. Segna sempre lui e si prende la copertina anche nel giorno del debutto di Coutinho e Perisic, gli uomini del mercato che idealmente dovrebbero sostituire Robben e Ribery. Gli ultimi rumors parlano di un rinnovo vicino di Robert per altri due anni: la migliore notizia di mercato alle latitudini di Monaco di Baviera.

Lewandowski festeggia con i due nuovi arrivati, Coutinho e PerisicGetty Images

La cronaca della partita in 4 momenti chiave

18’ - RIGORE E GOL BAYERN! Dopo i primi 15 minuti di studio dei bavaresi, Coman schiaccia l’acceleratore e dopo una bella sgroppata sul lato sinistro dell’area viene atterrato da Jonjoe Kenny. Rigore netto. Dal dischetto Lewandowski è un cecchino: palla a destra di Nubel, portiere dall'altra parte

50’ – RADDOPPIO BAYERN! Punizione magistrale di Lewandowski dai 25 metri: destro a giro che supera la barriera e si insacca in porta. Nubel lo guarda scendere, tutti i bavaresi corrono dal loro bomber

57’ BATTESIMO PER GLI EX INTER – E’ il momento dell’esordio con la maglia del Bayern di Ivan Perisic e Philippe Coutinho, il primo è arrivato dall’Inter in prestito (con diritto di riscatto fissato a 25 milioni), mentre il secondo è sbarcato a Monaco di Baviera dal Barcellona con un riscatto monstre fissato a 120 milioni da corrispondere alla fine della stagione.

75’ – TRIS BAYERN Cala il sipario sulla partita: tripletta di Lewa che sfrutta al massimo l'assist di Coman, che confeziona un cross al bacio dall'out di destra. 16esimo gol allo Schalke di Lewa, a due lunghezze da Gerd Muller. Un fenomeno

Coutinho al suo esordio con la maglia del Bayern MonacoGetty Images

Il migliore in campo

Non si fa fatica a scegliere: parlano i numeri. SETTE gol nelle prime quattro uscite stagionali. Signore e signori, Robert Lewandowski!

Il momento social del match

L'account Twitter del Bayern festeggia così la tripletta del suo Schalke-killer...

Il tabellino

Schalke 04 (4-4-1-1): Nübel, Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka, Caligiuri, McKennie, Mascarell (dal 59’ Sane), Raman (dal 51’ Kutucu), Harit (dal 85’ Mercan), Burgstaller

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer (c) Pavard, Süle, Hernandez (dal 77’ Martinez), Alaba, Kimmich, Tolisso, Gnabry (dal 57’ Perisic), Müller (dal 57’ Coutinho), Coman, Lewandowski



Arbitro: Marco Fritz (Korb, Germania)

Gol: 20’ su rigore, 50’ e 75’ Lewandowski (B)



Assist: Coman (B)



Ammoniti: nessuno