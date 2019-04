Bene ma non benissimo. Il Dortmund torna a vincere dopo la disfatta di settimana scorsa contro il Bayern Monaco e torna momentaneamente in testa alla Bundesliga. Nel match valido per la 29ma giornata i gialloneri battono il Mainz 05 dopo un match tutt'altro che semplice. Un 2-1 combattutissimo, una vittoria che fa bene per il morale ma che conferma anche tutte le incertezze della squadra di Favre degli ultimi tempi.

Grande partita degli ospiti. O meglio: nella prima frazione il Mainz semplicemente non riesce ad uscire dalla propria metà campo, con i padroni di casa che spingono e riescono ad affondare più volte. Con difficoltà la banda di Sandro Schwarz riesce a chiudere "solo" sul 2-0 la prima frazione, per poi cambiare totalmente atteggiamento nella ripresa. Il Mainz attacca con più veemenza nella ripresa, creando molti problemi ai padroni di casa. La rimonta però non riesce e arriva la quarta sconfitta nelle ultime 5 gare.

Come detto, c'è tanto da lavorare in casa Borussia Dortmund. Quando gira tutto la squadra gioca un calcio spettacolo, corale e spumeggiante. Ma appena arrivano le difficoltà si blocca, chiudendosi in difesa in maniera disordinata e, spesso, inefficace. Certo, il campionato è ancora aperto, ma il rischio è di crollare nelle prossime settimane.

La cronaca

Pronti via e il Dortmund è subito scatenato. Witsel nel mezzo dirige come un fantastico direttore d'orchestra, Reus e Bruun Larsen seminano il panico nel mezzo, Delaney è onnipresente mentre Sancho è un fantastico finalizzatore. Con una semplicità disarmante i padroni di casa chiudono la prima frazione sul 2-0 grazie alla doppietta di Sancho: sul primo gol Gotze è super nell'assist per il compagno che deve solo appoggiare in porta, nel raddoppio bravissimo Delaney e solito cross rasoterra per il nazionale inglese che, di sinistro, la mette dentro.

Gialloneri sempre sugli scudi: sono diverse le occasioni per il 3-0 ma, nonostante la confusione incredibile, il Mainz tiene. Negli ultimi minuti di partita gli ospiti hanno l'opportunità per accorciare, ma il tacco superbo di Onisiwo finisce di un soffio sul fondo. Dopo un minuto di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo all'opposto del primo. Gli ospiti escono dall'intervallo più propositivi, attaccano e credono nella rimonta. Ne consegue che, clamorosamente, il Borussia Dortmund abbassa il baricentro e fatica enormemente ad uscire dalla propria metà campo. Il Mainz quindi spinge a testa bassa, andando più volte vicino al gol che riapre il match. Onisiwo prende il palo con Bürki battuto, mentre Latza dalla bandierina mette alto di testa sopra la traversa. La rete è nell'aria e arriva a una decina di minuti dal termine: mischia in area, la sfera arriva sui piedi di Quaison che mette dentro da due passi.

Ultimi minuti di paura assoluta per i tifosi locali che devono ringraziare un super Bürki: il portiere nel finale salva per ben tre volte su Ujah appena entrato. E' l'ultimo brivido, il Dortmund esce vincente.

La statistica chiave

Il Borussia Dortmund ha segnato almeno 2 partite in tutte le partite giocate in casa in campionato in questa stagione.

Il migliore

Thomas DELANEY: Sancho ne mette due ed è il mattatore di oggi, ma il migliore in campo è certamente l'ex Werder Brema, onnipresente in mezzo al campo. Nel primo tempo fa tutto lui: crea gioco, offre assist ai compagni e, per poco, non la mette dentro. Nella ripresa è utile in fase difensiva.

Il peggiore

Moussa NIAKHATE': Malissimo sul primo gol, dove si fa saltare come un birillo da Gotze, non è fantastico neanche sul raddoppio, dove poteva fare di più su Sancho.

Tabellino

BORUSSIA DORTMUND: Bürki; Wolf (dal 78' Zagadou), Akanji, Weigl, Diallo; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Bruun Larsen (dal 71' Philipp); Götze (dall'89' Toprak).

MAINZ: Müller; Donati, Hack, Niakhaté, Aarón Martín; Gbamin, Kunde (dal 46' Baku); Onisiwo, Latza (dall'81' Ujah), Boëtius; Mateta (dal 55' Quaison).

GOL: Sancho (B), Sancho (B), Quaison (M)

AMMONITI: Mateta (M),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Aytekin