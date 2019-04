Tutto facile per il Bayern Monaco che risponde al Borussia Dortmund, si impone 4-1 sul campo del Fortuna Dusseldorf e si riporta al comando della Bundesliga a +1 sui gialloneri. Vittoria meritata e mai in discussione quella della squadra di Kovac che va al riposo sul 2-0 grazie a una doppietta di Coman e nella ripresa arrotonda il risultato con Gnabry e Goretzka. Ai padroni di casa non basta il momentaneo 1-3 firmato da Lukebakio all'89'.

La cronaca

Partenza decisa del Bayern Monaco che al 6' sfiora il vantaggio con una deviazione ravvicinata di Coman che colpisce il palo a porta vuota da due passi. Il francese è scatenato e al 15' sblocca il risultato: traversone dalla sinistra e cercare Muller che cerca la deviazione al volo senza tuttavia toccare il pallone che si infila nell'angolo sul palo più lontano. Coman fa il bello e cattivo tempo e al 41' firma il raddoppio: Gnabry in profondità per Kimmich che serve di prima intenzione il francese ex Juventus a centro area, sinistro di prima intenzione e palla sotto l'incrocio dei pali.

Serge GnabryGetty Images

La ripresa inizia con una brutta notizia per il Bayern Monaco. Al 52' Neuer si fa male dopo un disimpegno con i piedi ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Ulreich. Tre minuti dopo, però, il Bayern chiude la partita: corner dalla sinistra di Thiago Alcantara, spizzata di Muller e deviazione vincente di Gnabry che anticipa Zimmermann. Finale vivace. All'89' Lukebakio trasforma un rigore concesso da Zwayer (dopo un check al Var) per un fallo di mano di Hummels e il Fortuna Dusseldorf accorcia le distanze. Ma il Bayern non si ferma e al 92' arriva il 4-1 grazie a Goretzka che da due passi, dopo una carambola in piena area su Morales, batte Rensing con un destro facile facile.

Manuel NeuerGetty Images

La statistica

4 - Quando vede il Bayern Monaco, Dodi Lukebakio si scatena. Dopo avere messo a segno una straordinaria tripletta nel match d'andata terminato 3-3 all'Allianz Arena, il 21enne attaccante belga ha lasciato la sua firma anche al ritorno trasformando il rigore del provvisorio 1-3: per lui quindi lo score contro i bavaresi è di 4 gol in 2 partite. L'ultimo giocatore a segnare 4 reti al Bayern in una sola stagione era stato l'attaccante danese dello Schalke 04, Ebbe Sand, nella stagione 2000-01.

Il migliore

Kingsley COMAN - Primo tempo praticamente perfetto del francese che segna due gol (splendido il secondo), crea spesso la superiorità numerica sulla trequarti e dà una mano anche in fase di copertura. Meno devastante nella ripresa anche perché, dopo il gol di Gnabry, non c'è più partita.

Il peggiore

Kaan AYHAN - Il difensore turco viene saltato con imbarazzante regolarità da Gnabry e infilato alle spalle da Kimmich. Dalla sua parte il Bayern Monaco fa quello che vuole. Unico ammonito del match, nella ripresa rischia il cartellino rosso per un'entrataccia ai danni di Muller.

Il tabellino

Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco 1-4

Fortuna Dusseldorf (4-3-3): Rensing; Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Kaminski; Barkok, Sobottka (67' Morales), Stoger; Raman, Hennings (68' Lukebakio), Kownacki (80' Usami). All.: Funkel.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer (53' Ulreich); Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago Alcantara; Gnabry (80' James Rodriguez), Muller (70' Goretzka), Coman; Lewandowski. All.: Kovac.

Arbitro: Felix Zwayer di Berlino.

Reti: 15', 41' Coman (B), 55' Gnabry (B), 89' rig. Lukebabio (F), 92' Goretzka (B).

Note - Recupero 1'+3'. Ammonito Ayhan (F).