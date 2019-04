Dalla Germania: Bayern Monaco, violenta lite in allenamento fra Lewandowski e Coman

Nonostante la vittoria nel big match contro il Borussia Dortmund e la riconquista della vetta della classifica in Bundesliga, in casa Bayern Monaco non si vive un momento sereno. Secondo quanto riferisce la Bild questa mattina durante l'allenamento a porte chiuse c'è stata una lite violenta fra Robert Lewandowski e Kingsley Coman. Ad accendere la miccia il 30enne attaccante polacco che ha iniziato a criticare il 22enne francese.

I due prima hanno iniziato a scambiarsi reciproche accuse per poi venire alle mani con tanto di colpi in faccia. I difensori Niklas Sule e Jerome Boateng sono intervenuti per cercare di separare i due, che però hanno continuato a litigare. Solo grazie all'intervento di molti altri giocatori la lite è stata fermata. Sempre secondo la Bild, l'allenatore Niko Kovac ha inizialmente pensato di rimandare i due nello spogliatoio, poi ha cambiato idea e ha chiesto loro di terminare l'allenamento.