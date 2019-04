Dortmund, Moukoko baby da record: a 14 anni accordo con Nike da 10 milioni

Un contratto di sponsorizzazione da un milione di dollari ad appena 14 anni. E' quello stretto da Youssoufa Moukoko, baby prodigio del Borussia Dortmund, con la Nike, secondo 'Bild'. Il giovanissimo attaccante si è messo in evidenza nelle giovanili giallonere, segnando 36 gol in 21 partite con la formazione Under 17 in questa stagione. Prodezze che gli hanno procurato un accordo di sponsorizzazione che la maggior parte degli adolescenti può solo sognare. Secondo il giornale tedesco Moukoko ha già ricevuto circa un milione di euro per la sua firma con Nike, ma l'accordo prevede ulteriori premi fino a 10 milioni di euro a seconda di come si svilupperà la sua carriera. I bonus entrerebbero in gioco solo in caso di debutto professionistico in Bundesliga.

Tuttavia, secondo le norme della Germania, Moukoko non può giocare per la prima squadra del Dortmund fino a quando compirà 16 anni, ovvero nel novembre 2020. Il 14enne, nato in Camerun, si è aggregato al Dortmund nel 2016, dopo essere arrivato dal St Pauli, secondo club di Amburgo. La stagione successiva ha debuttato, all'età di 12 anni, nella nazionale Under16 tedesca, con la quale ha segnato tre gol in quattro partite. Moukoko tuttavia non è ancora stato convocato con la selezione Under-17.

"L'interesse per Youssoufa non è stato facile da gestire per il giocatore e il suo entourage", ha dichiarato l'allenatore dell'U17 Michael Feichtenbeiner lo scorso novembre. "Per rispettare la sua crescita e i desideri della sua famiglia, abbiamo deciso di non chiamarlo", ha aggiunto.