Franck Ribery e la polemica della bistecca d'oro: "Siete solo invidiosi"

Il 2019 parte con vena polemica per Franck Ribery che due giorni fa aveva postato un video social in cui mangiava una bistecca placcata d'oro nel ristorante dell'ormai famosissimo Sat Bae: un post che ha suscitato l'indignazione di molti follower e anche di qualche giornalista.

In particolare Ribery se l'presa per il commento di Audrey Pulvar, che gli aveva detto: "Se non sa cosa fare dei suoi soldi, ci sono tante buone cause da sostenere e finanziare"

La risposta di Ribery non è tardata: "Non ti devo nulla, il mio successo lo devo soprattutto a Dio, a me e ai miei genitori che hanno creduto in me. Poi, riguardo a questi pseudo-giornalisti che hanno sempre criticato le mie azioni (ultimo esempio: il prezzo di ciò che mangio!)… Perché non parlano anche di quando io do, (perché mi è stato insegnato a dare quando ricevo molto …) perché un grande media nazionale non parla anche di questo? No, preferisce parlare delle vacanze che trascorro con la famiglia, passa al setaccio tutte le mie azioni, anche ciò che mangio! Oh sì, per questo tipo di curiosità sei qui!"

Una polemica basata su un'informazione un po' esagerata, visto che il prezzo della carne sbandierato dai giornali (1200 euro) fosse molto più basso (300).