Frasi razziste, il patron dello Schalke 04 sospeso per tre mesi

Lo Schalke 04 ha sospeso per tre mesi il patron Clemens Toennies in seguito alle frasi razziste pronunciate la scorsa settimana durante una festa a Paderborn, dove parlando dell'aumento delle tasse per combattere i cambiamenti climatici ha proposto di costruire più centrali elettriche in Africa per fare in modo che gli africani "smettano di abbattere alberi e produrre bambini quando fa buio".

Sui social tifosi ed ex giocatori del club tedesco hanno chiesto le dimissioni del presidente del consiglio di sorveglianza.

L'uomo è stato condannato anche da figure di spicco del calcio e del mondo politico. Il comitato etico dello Schalke ha deciso di sospendere il miliardario per aver "violato il divieto di discriminazione contenuto nello statuto del club" ma ha respinto l'accusa di razzismo, definendola "infondata" che ha permesso a Toennies di non essere licenziato.