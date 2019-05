Il Bayern Monaco celebra l'addio di Ribery dopo 12 anni: "Grazie di tutto"

Il Bayern Monaco, vicino al 29esimo successo in Bundesliga, il settimo di fila, è pronto a salutare due dei campioni che hanno fatto la storia del club. Il primo è il francese Franck Ribery. "Non estenderà il suo contratto con il Bayern e andrà via in estate. Grazie di tutto, Franck", sono le parole al miele che trovano spazio sull'account Twitter dei bavaresi. Il 36enne, in 12 anni di permanenza con il top team tedesco, ha segnato finora 85 gol in 267 presenze.

" Quando sono venuto al Bayern, un sogno è diventato realtà. Non sarà facile salutare, ma non dimenticherò mai che cosa abbiamo raggiunto insieme. Abbiamo vinto così tanto insieme, più di 20 titoli "

Il secondo che lascerà la squadra in estate è un'altra stella, Arjen Robben, secondo quanto conferma il club sul sito ufficiale.

" Franck e Arjen sono giocatori brillanti. Il Bayern ha tantissima gratitudine nei loro confronti, e sarà un addio magnifico ed emozionante. Hanno dato forma al decennio di maggior successo del Bayern con il loro fantastico calcio "

Questi i complimenti del presidente Karl-Heinz Rummenigge. Il Bayern, a due giornate dalla fine della stagione in Bundesliga, è a 74 punti, a +4 sul Borussia Dortmund.