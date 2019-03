Un ottimo Friburgo di mister Streich inchioda il Bayern Monaco sull'1-1. Vantaggio casalingo lampo con Höler, rimontato al 22' da Lewandowski. Ma non basta: il Borussia Dortmund vince nel finale (2-0) contro il Wolfsburg con doppietta di Paco Alcacer e si presenta al Der Klassiker del prossimo turno in cima alla Bundesliga a 63 punti contro i 61 dei bavaresi.

La cronaca della partita

Pronti, via e i padroni di casa si portano in vantaggio: straordinario cross dalla mancina di Günter e colpo di testa vincente, a centro area di Höler, che castiga i bavaresi proprio come nella gara di andata (finita anch'essa 1-1).

Der SC Freiburg jubelt über ein Tor gegen den FC BayernGetty Images

La partenza aggressiva del Friburgo lascia intontito il Bayern, che rischia di capitolare nei primi 20' di gioco: al 6' e al 9' Frantz entra come un coltello nel burro nella difesa ospite, concludendo in entrambi i casi di poco fuori bersaglio. Al 18' il Friburgo sfiora il raddoppio: Günter parte in contropiede, scambia con Abrashi, che serve proprio l'accorrente Frantz: palla che supera Ulreich ma che viene allontanata sulla linea da un provvidenziale Boateng. Il Bayern prova a scuotersi e, al 22', perviene al pareggio: calcio d'angolo di James, batti e ribatti in area di rigore, e girata acrobatica del ben appostato Lewandowski, abile nel firmare l'1-1.

Robert Lewandowski vom FC Bayern gegen den SC FreiburgGetty Images

Il Bayern, quindi, comincia a guadagnare metri, ma al 38' il Friburgo sfiora nuovamente il secondo gol: il sinistro a giro del solito, solissimo Höler viene respinto da Ulreich. Nella ripresa la partita resta gradevole ma il Bayern - dopo un paio di occasioni del neoentrato Gnabry e un miracolo di Schwolow su Lewandowski - si accende per davvero solo nel finale, alla notizia del vantaggio del Dortmund: al 91' Lewandowski getta alle ortiche sottoporta - colpendo largo di testa - una clamorosa occasione da gol su bell'assist di James, mentre al 93', Goretzka incorna sul palo da pochi passi. Finisce 1-1.

La statistica chiave

Mai una vittoria, da tecnico di Bundeliga di Niko Kovac, nei suoi sei scontri col Friburgo.

Il tweet

Il migliore

Christian GÜNTER (Friburgo): prova sontuosa sulla mancina. La "perla" resta il perfetto assist per Höler al minuto numero 3.

Il peggiore

Thomas MÜLLER (Bayern Monaco): abulico e macchinoso là davanti. Giornata No e sostituzione al 55'.

La dichiarazione

Niko KOVAC, tecnico del Bayern Monaco: "Abbiamo schiacciato i nostri avversari, specie nel secondo tempo. Tuttavia, non è servito. Oggi abbiamo perso due punti".

Il tabellino

FRIBURGO-BAYERN MONACO 1-1

Friburgo (4-2-3-1): Schwolow; Stenzel, Schlotterbeck, Heintz, Günter; Höfler, Abrashi; Frantz (70' Waldschmidt), Haberer, Grifo (90' Gondorf); Höler (79' Gulde). All.: Streich.

Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Kimmich (73' Süle), Boateng, Hummels, Rafinha; James Rodriguez, Thiago Alcantara, Goretzka; Müller (55' Gnabry), Lewandowski, Coman (73' Ribéry). All.: N. Kovac.

Arbitro: Christian Dingert di Thallichtenberg.

Gol: 3' Höler (F), 22' Lewandowski (B).

Note - Recupero 0+3. Ammoniti: Humels, Günter, Abrashi, Heintz.