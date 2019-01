Il Bayern serve il tris all'Hoffenheim: 1-3 e fiato sul collo del Borussia Dortmund

Il Bayern Monaco di Nico Kovac fa il suo dovere, gioca una buona partita nel primo tempo in casa dell’Hoffenheim di Nagelsmann e vince per 3-1 frutto della doppietta del 23enne Leon Goretzka e del gol nel finale di Lewandowski. La partita è stata ben giocata e a tratti dominata dai bavaresi, soprattutto nella prima frazione, con gli ospiti che hanno rischiato poco contro i padroni di casa. L’Hoffenheim nella ripresa è entrato in campo con un altro piglio e ha creato diversi grattacapi al Bayern soprattutto dopo il gol di Schulz, siglato al 58’ e con Neuer che ha salvato il punteggio sul colpo di testa di Szalai all’83’. Con questo successo il Bayern Monaco riparte alla grande in Bundesliga e si porta a meno tre, provvisoriamente, dal Borussia Dortmund capolista che domani sera sarà impegnato sul campo dell’ostico Lipsia. L’Hoffenheim, invece, resta fermo a quota 25 al settimo posto in classifica.

La cronaca

Il primo tiro in porta è del Bayern Monaco, al 10’, con Lewandowski che riceve palla da Alaba dalla sinistra e va al tiro al volo di destro: palla fuori. Mueller ci prova da tergo al 19’ e al 28’ si accende una mischia furibonda nell’area di rigore dell’Hoffenheim con Hummels e Lewandowski che non riescono a metterla dentro da pochi passi.

Al 29’ Braumann respinge il tiro di Goretzka. Kimmich la mette in mezzo al 32’ con Coman che non ci arriva di un soffio. In pieno recupero segna ancora Goretzka al termine di una grande azione di contropiede che porta Alaba al cross per il centrocampista del Bayern che di destro fa 2-0.

Nella ripresa il Bayern si divora un contropiede tre contro due al 47’, mentre al 49’ Bittencourt chiama alla parata facile Neuer. Coman testa i riflessi di Braumann al 50’ e sugli sviluppi del corner Javi Martinez sfiora il 3-0 di testa. Demirbay si divora l’1-2 al 53’ mettendola alta da ottima posizione. Schulz la riapre al 58’ con un bel tiro di sinistro che non lascia scampo a Neuer. Szalai decolla di testa all’83’ con Neuer che compie un miracolo respingendo il pallone sulla linea. All’87’, però, Mueller serve un bel pallone a Lewandowski che deve solo spingerlo in rete.

La statistica chiave

Prima doppietta in carriera in Bundesliga per Leon Goretzka alla presenza numero 131 nel massimo campionato tedesco. Quarto gol stagionale per l’ex Schalke 04. Gol numero 15 di Lewandowski all’Hoffenheim.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Leon Goretzka- Si fa trovare al posto giusto al momento giusto per ben due volte e permette al Bayern di vincere una partita difficile e su un campo ostico. Giocatore di personalità e qualità: decisivo.

Il peggiore

Kevin Vogt- Il capitano dell’Hoffenheim perde spesso il duello fisico con Lewandowski ed è sfortunato protagonista nel gol del vantaggio del Bayern dato che la sua deviazione decisiva batte il proprio portiere. Serata sfortunata.

Il tabellino

Hoffenheim: Braumann, Vogt (56’ Grillitsch), Posch, Hubner, Kaderabek, Demirbay (56’ Geiger), Bittencourt, Schulz, Belfodil, Kramaric, Joelinton (79’ Szalai)

Bayern Monaco: Neuer, Kimmich Sule, Hummels, Alaba, Thiago Alcantara (78’ James Rodriguez), Martinez (90’ Boateng), Goretzka, Muller, Coman (73’ Gnabry), Lewandowski

Reti: 34’ e 46’ Goretzka (B), 58’ Schulz (H), 87’ Lewandowski (B)

Ammoniti: Vogt (H), Grillitsch (H), Posch (H)