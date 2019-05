tra poco il report completo...

Cronaca

Il Bayern cerca subito il gol del vantaggio, ma l'Hannover prova a tenere grazie al suo portiere. Esser dice di no a Goretzka, poi Alaba fallisce il tap-in. Gnabry non trova la porta, poi è ancora Esser a fare buona guardia sul tiro a botta sicura di Müller. Al 27' arriva, però, il gol del vantaggio con il colpo di testa di Lewandowski sull'assist di Kimmich. Müller e Boateng sfiorano il raddoppio con delle conclusioni dalla distanza, ci prova poi anche Goretzka che firma il 2-0 da fuori area al 40'. Il Bayern non si ferma, ma non arriva il tris nonostante i due tentativi di Goretzka (per lui anche una clamorosa traversa) e il destro a giro di Coman.

In avvio di ripresa c'è subito un rigore (molto dubbio) in favore dell'Hannover, per un braccio in area di Boateng: dal dischetto si presenta l'ex Torino Jonathas che spiazza Ulreich e riapre tutto. Il brasiliano, però, si vede estrarre due gialli in rapida successione, prima per la lotta alla conquista del pallone dopo il gol, poi per una manata sul volto (involontaria) ai danni di Kimmich. Da quel momento si spengono i sogni di rimonta dell'Hannover e, nel finale, Ribéry chiude il match con il gol del 3-1.

La statistica

2000 - Il gol di Jonathas serve a poco all'Hannover, ma il suo è il 2000° gol subito dal Bayern nella sua storia in Bundesliga.

Il Tweet

La partita di Jonathas. Entra, segna, viene ammonito e poi espulso in poco più di 9 minuti...

Il migliore

Leon GORETZKA - Grande primo tempo da parte dell'ex Schalke che mette in crisi la difesa avversaria con il suo posizionamento in campo. Parte mediano, diventa trequartista, si inserisce con tempi di attaccante. Segna, colpisce la traversa, crea altre occasioni da gol.

Il peggiore

Linton MAINA - È un '99 e per lui era durissima all'Allianz Arena. Non riesce però ad essere pericoloso nella trequarti avversaria, neanche con la conquista di qualche pallone.

Tabellino

Bayern Monaco-Hannover 3-1

Bayern Monaco (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Süle, J.Boateng, Alaba (88' Rafinha); Thiago Alcántara; Gnabry (71' Ribéry), Goretzka, T.Müller, Coman (86' Robben); Lewandowski. All. Niko Kovac

Hannover (4-3-1-2): Esser; Sorg, Anton, Felipe Trevizan (69' Wimmer), Ostrzolek; Haraguchi, Schwegler, Albornoz; Walace Souza; Maina (88' Prib), Weydandt (46' Jonathas). All. Thomas Doll

Marcatori: 27' Lewandowski (B), 40' Goretzka (B); 51' rig. Jonathas (H); 84' Ribéry (B)

Arbitro: Christian Dingert

Ammoniti: 52' Jonathas, 90+1 Wimmer

Espulsi: 55' Jonathas (H)