Il Bayern vince e allunga grazie a Sule, 6-0 Augsburg allo Stoccarda

Il Bayern Monaco vince e allunga in vetta alla classifica, in attesa del risultato del Borussia Dortmund. I bavaresi si impongono di misura sul Werder Brema (1-0) grazie alla rete di Sule al 75' su assist di Alaba complice deviazione di Klaassen, con gli ospiti in dieci per l'espulsione di Veljkovic e si portano a +4 sui gialloneri. Successo prezioso anche per il Bayer Leverkusen, che batte 2-0 il Norimberga e si porta al sesto posto.

Da segnalare la travolgente vittoria dell'Augsburg sullo Stoccarda (6-0): doppiette di Max e Richter. I risultati odierni validi per la 30/a giornata di Bundesliga: Mainz - Fortuna Düsseldorf 3-1, Bayer Leverkusen - Norimberga 2-0, Augsburg - Stoccarda 6-0, Bayern Monaco - Werder Brema 1-0, Borussia Moenchengladbach - Lipsia ore 18.30, Schalke 04 - Hoffenheim ore 20.30.