Il Borussia Dortmund annienta il Bayer Leverkusen: finisce 4-0 al Westfalenstadion

Torna alla vittoria il Borussia Dortmund dopo il passo falso di due settimane fa contro l'Union Berlin. La squadra di Favre stravince contro lo spento Leverkusen con un netto 4-0.

In verità il risultato è un po' bugiardo: gli ospiti non hanno meritato un parziale così netto e negativo, ma i gialloneri mettono in mostra grande qualità in zona offensiva e semplicemente trasformano in oro ogni occasione che hanno.

Paco Alcacer - Borussia DortmundGetty Images

E' festa per tutti: c'è gloria per il solito Reus, ma è da segnalare la grandissima prestazione dei vari Alcacer, Delaney e Guerreiro. Il Dortmund sale in classifica a quota nove e ora può guardare con ottimismo al debutto in Champions.

Poco da segnalare dall'altra parte. Tanto possesso palla, qualche palla interessante in avanti ma tanti, troppi errori in zona offensiva. Malissimo Bellarabi, non pervenuto Aranguiz. Se il Leverkusen vuole puntare alle posizioni di vertice della Bundes deve dare molto di più.

Tabellino

BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Hakimi, Hummels, Akanji, Guerreiro, Delaney, Witsel (dal 78' Weigl), Reus, Brandt (dal 61' Hazard), Sancho, Alcacer (dal 78' Bruun Larsen)

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky, Tah, Sven Bender, Lars Bender, Amiri (dal 46' Bailey), Baumgartlinger, Wendell, Aranguiz (dal 79' Alario), Havertz, Volland, Bellarabi (dal 73' Diaby)

GOL: Alcacer (D), Reus (D), Guerreiro (D), Reus (D)

ASSIST: Hakimi (D), Sancho (D), Sancho (D), Bruun Larsen (D),

AMMONITI: Amiri (L), Wendell (L), Havertz (L),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Daniel Siebert

Lars Bender, Marco Reus (Dortmund - Leverkusen)Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

20' - PRIMO TIRO DEL MATCH: E' di Bellarabi che dal limite dell'area rientra e prova il sinistro. Sul fondo.

23' - COSA HA PARATO HRADECKY! Doppio intervento del portiere del Leverkusen, sul diagonale di Reus prima, e sulla respinta salva tutto su Brandt.

28'- ALCACER PORTA IN VANTAGGIO I SUOI: Cross in mezzo di Hakimi per il valenciano che, solo davanti al portiere la appoggia in rete.

32' - IL DORTMUND SI MANGIA il 2-0! Hakimi manda avanti il pallone, tocco di Witsel per Delaney che tira a colpo sicuro davanti alla porta, Tah si immola e salva tutto. La palla però rimane li e Hakimi tira a porta vuota, ma Hradecky riesce a toccare la sfera con la gamba e mandare il pallone sulla traversa.

49' - ERRORE INCREDIBILE DI BELLARABI! Contropiede ottimo del Leverkusen, ma l'attaccante solo davanti al portiere la mette fuori

51' - DORTMUND AVANTI 2-0! Cross rasoterra di Sancho, velo stupendo di Alcacer per Reus che la mette dentro.

58' - SBAGLIA TUTTO REUS: Altro cross dalla destra di Hakimi per REUS che mette però in curva.

63' - DIAGONALE DI HAVERTZ: Finalmente il Leverkusen si fa vedere con Havertz che però davanti al portiere tira rasoterra e Burki ci mette il piede e respinge

81' - TRE A ZERO DORTMUND: Altro contropiede del Dortmund con Guerreiro che recupera, Delaney serve Sancho sulla fascia, mette in mezzo per Guerreiro che segna.

88' - REUS CHIUDE LA FESTA: Solita azione Dortmund con praterie per Bruun Larsen, palla dentro dalla fascia per Reus che appoggia in rete.

Il momento social

Il migliore

Paco ALCACER: Momento di forma straordinario per il valenciano, che azzecca ogni scelta e non sbaglia mai un pallone. Oggi è semplicemente perfetto: porta in vantaggio i suoi, poi si inventa un velo incredibile in occasione del raddoppio.

Il peggiore

Karim BELLARABI : A guardare il risultato sembra una partita senza storia. Invece il Leverkusen ha avuto anche palle interessanti in zona offensiva, ma Bellarabi semplicemente ha sbagliato ogni palla che ha toccato. Partita veramente negativa per l'attaccante.