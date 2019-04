Il Borussia Dortmund dice addio al titolo! Lo Schalke vince il derby 4-2 e il Bayern ringrazia

Il derby della Ruhr è una partita indecifrabile e il Dortmund lo sapeva: i 41 punti di differenza non contano in una gara così e proprio contro lo Schalke i gialloneri dicono addio al sogno Scudetto. Finisce 4-2 per gli ospiti che vincono grazie ad un grande Caligiuri (doppietta) che assicura, in pratica, la salvezza per la squadra di Huub Stevens (+9 sullo Stoccarda terzultimo). Il Borussia fa poco a parte il gol di Götze nella prima parte di gara, poi Caligiuri e Sané ribaltano la situazione prima dell'intervallo. Il momento è topico e nella ripresa invece di reagire, la squadra di Favre si ritrova in nove per le espulsioni dirette di Reus e Wolf. Lo Schalke festeggia, il Bayern pure: una vittoria contro il Norimberga vorrebbe dire +4 a tre giornate dalla fine. Per gli amanti delle statistiche, su 94 'Revierderby' di campionato, questa è la vittoria n° 32 per lo Schalke sul Borussia Dortmund, 46 in tutte le competizioni.

Cronaca

Ritmi bassi in avvio di gara, ma basta un fiammata di Sancho per accendere la partita: spiovente del britannico che trova Götze a centro area, colpo di testa e Nübel battuto. Lo Schalke, però, trova l'immediato pareggio grazie al rigore concesso dalla VAR per il mani in area di Weigl sul tiro di Embolo. Dal dischetto Caligiuri non sbaglia, spiazzando Bürki per l'1-1. Al 28' arriva anche il 2-1 degli ospiti con il colpo di testa di Sané sugli sviluppi del corner. La reazione del Dortmund non si fa attendere, ma Sancho viene chiuso, Delaney non trova la porta mentre Reus viene anticipato da Nübel. Occhio a Nastasić che rischia di trovare il gol del 3-1, dall'altra parte è Nübel che rischia tutto con una pessima uscita.

Salif Sané realizza il gol del 2-1 durante il primo tempoGetty Images

Anche ad inizio secondo tempo il Dortmund non riesce a mordere e Favre, a questo punto, sceglie di optare per Paco Alcácer. Pochi minuti, però, e i padroni di casa restano in 10 per il rosso diretto comminato a Reus per un fallo da dietro su Serdar: su calcio di punizione arriva poi il fantastico gol di Caligiuri che non lascia scampo a Bürki per il 3-1. Altri tre minuti e arriva anche il rosso ai danni di Wolf, per il medesimo fallo, ancora su Serdar. Il Borussia non ha più la forza di reagire e Burgstaller sfiora addirittura il quarto gol di giornata per gli ospiti. Di gol ce ne sono ancora, da una parte Witsel, dall'altra Embolo a chiudere il match con il definitivo 4-2.

La statistica

7 - Con la doppietta di oggi, Caligiuri raggiunge quota 7 gol in campionato. Non segnava così tante reti dalla stagione 2014-2015, quando indossava la maglia del Wolfsburg.

Il Tweet

Bye bye titolo...

Il migliore

Daniel CALIGIURI - Difesa discreta sull'out di destra, poi segna con freddezza il rigore dell'1-1. Fa anche di meglio, con il fantastico calcio di punizione che vale il 3-1 e il (quasi) titolo per il Bayern Monaco.

La gioia di Daniel Caligiuri, autore di una doppietta nel derby contro il DortmundGetty Images

Il peggiore

Marco REUS - Si fa espellere nel momento clou della stagione. Prima di quel momento, poca fantasia nella trequarti avversaria.

Tabellino

Borussia Dortmund-Schalke 2-4

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Wolf, Weigl, Akanji, A.Diallo; Witsel, Delaney (56' Paco Alcácer); Sancho, Reus, R.Guerreiro (78' Pulisic); M.Götze (83' Bruun Larsen). All. Lucien Favre

Schalke 04 (3-4-1-2): Nübel; Nastasić, Stambouli, S.Sané; Caligiuri (67' Rudy), McKennie (77' Bruma), Mascarell, Oczipka; Serdar; Embolo (87' Matondo), Burgstaller. All. Huub Stevens

Marcatori: 14' M.Götze (B); 18' rig. e 62' Caligiuri (S), 28' S.Sané (S); 85' Witsel (B); 86' Embolo (B)

Arbitro: Felix Zwayer

Ammoniti: 34' Caligiuri, 36' Serdar, 45+3 Embolo, 72' McKennie, 89' Mascarell, 89' Rudy

Espulsi: 60' Reus (B), 65' Wolf (B)