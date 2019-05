Un Borussia Dortmund ancora sciupone getta alle ortiche una vittoria certa e si fa rimontare. Questa volta, la rimonta (dal 2-0 al 2-2) porta la firma del Werder Brema. Questa volta, potrebbe essere il passo falso decisivo per la lotta al titolo tedesco, sempre più proiettato verso il Bayern Monaco, che si issa così a +4 a due giornate dalla fine.

Bremen - DortmundGetty Images

La cronaca della partita

Pronti, via e i gialloneri si portano in vantaggio: al 6' Delaney serve a centro campo Pulisic, che scatta in velocità, passa attraverso la difesa del Werder e liquida Pavlenka.

Christian Pulisic - Werder Bremen vs. Borussia DortmundGetty Images

Il Borussia Dortmund attacca, tiene il pallino del gioco ma comincia a soffrire sulla parte finale della prima frazione con le conclusioni di Klaassen e Raschica, ma al 41', arriva la magistrale punizione dal limite di Paco Alcacer, che fa 2-0. Nella ripresa, intorno all'ora di gioco, i gialloneri si portano sul 3-0 con la deviazione in spaccata (su cross dalla mancina di Sancho) di Paco Alcacer, pescato però in posizione di offside. Così, per il team di Favre, si spegne la luce e il Werder pareggia coi subentrati: al 70' Möhwald ci prova con un mancino dal limite su cui Bürki si avventa in maniera inguardabile ed è 1-2. Il pareggio, al 75', porta la firma sottoporta dell'ex Bayern Pizarro, bravo ad insaccare una palla che Augustinsson ruba a fondo campo ad un distratto Akanji. Finisce 2-2.

«Боруссия» ДортмундGetty Images

La statistica chiave

18esimo gol in campionato per Paco Alcacer.

Il tweet

Il migliore

Claudio PIZARRO (Werder Brema): l'ex Bayern entra per trascinare il suo Werder alla rimonta. Giocatore sempre immarcabile, quando è in giornata.

La dichiarazione

Lucien FAVRE (tecnico del Borussia Dortmund): "Cerchiamo di essere realisti ed archiviare gli errori odierni. DObbiamo solo pensare a vincere la prrossima partita interna e sperare che il Bayern perda. Dopodiché faremo i conti".

Il peggiore

Roman BÜRKI (Borussia Dortmund): la sua gaffe sul "tiraccio" di Möhwald, di fatto, consegna il titolo al Bayern Monaco. "Non male" anche la distrazione di Akanji sul pari di Pizarro.

Il tabellino

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND 2-2

Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Friedl, Langkamp, Veljkovic, Augustinsson; Eggestein, Sahin (60' Pizarro), Klaassen; Osako (60' Möhwald), Kruse, Raschica. All.: Kohfeldt.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Guerreiro, Weigl, Akanji, Diallo (90' Phlipp); Witsel, Delaney (82' Dahoud); Sancho, Götze (82' Bruun Larsen), Pulisic; Alcacer. All.: Favre.

Arbitro: Marco Fritz di Korb.

Gol: 6' Pulisic (B), 41' Alcacer (B), 70' ' Möhwald (W), 75' Pizarro (W).

Note - Recupero 0+4. Ammoniti: Klaassen, Friedl, Weigl.