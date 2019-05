Il Dortmund vince, ma non basta per il titolo: battuto il Borussia Mönchengladbach 2-0

Il Borussia Dortmund chiude la Bundesliga 2018-2019 con una bella vittoria. I gialloneri battono il Borussia Moenchengladbach, al termine di un incontro non certo bello dove gli ospiti faticano all'inizio, per poi dilagare nella seconda frazione. Un 2-0 che porta la squadra di Favre a 76 punti in classifica, a -2 dal Bayern.

La stagione dei rimpianti. Poteva essere l'anno giusto per mettere fine al filotto di titoli per il Bayern Monaco, ma questo Dortmund purtroppo non ce l'ha fatta. Il Meisterschale non lo hanno certo perso oggi contro il Gladbach, ma nelle debacle precedenti contro Schalke, Augsburg e nello scontro diretto contro i rivali bavaresi. I gialloneri avevano ben 9 punti di vantaggio contro il Bayern ad un certo punto della stagione, bottino dilapidato in un girone di ritorno tutt'altro che esaltante.

Se il Dortmund non sorride, ancora peggio va al Moenchengladbach che, con questa sconfitta e con il contemporaneo successo del Leverkusen, non si qualifica per la prossima Champions e si deve accontentare dell'Europa League. Un gran peccato per la banda di Hecking, che paga un finale d'annata senza successi nelle ultime cinque gare.

La cronaca

Il Dortmund sembra spaventato dal match, e così sono i padroni di casa ad iniziare meglio l'incontro. Il Gladbach gioca senza paura, voglioso di conquistare punti utili per la qualificazione in Champions.

Nel primo quarto d'ora ci sono ben 3 palle gol per i padroni di casa. La più clamorosa è quella di Traoré, che dal limite la mette a giro nell'angolino, tiro splendido ma la sfera colpisce l'incrocio.

Il Borussia Moenchengladbach domina, gli ospiti invece non sembrano essere pericolosi in avanti. Tanto possesso palla per la squadra giallonera, ma poco incisiva dalle parti di Sommers. Solo nel finale il Dortmund si affaccia nell'area di rigore avversaria e passa alla prima occasione: cross di Reus ribattuto, il pallone arriva ancora al tedesco che rimette in mezzo per Sancho che segna a porta sguarnita. 1-0 e squadre negli spogliatoi.

Riparte il secondo tempo con una sola squadra in campo, ed è il Borussia Dortmund. Reus in attacco fa quello che vuole, supportato al meglio da Sancho e Pulisic. Il tedesco mette a segno il 2-0 da due passi, su assist rasoterra di Pulisic. Il Moenchengladbach non riesce a rispondere, afflitto anche dalla vittoria del Leverkusen che gli toglie la qualifica dalla Champions, condannandolo all'Europa League.

I padroni di casa non ci capiscono più molto, con i gialloneri che continuano a premere sull'acceleratore, anche se dall'Allianz Arena arrivano solo notizie negative. Nel finale ci provano anche Paco Alcacer e Pulisic, ma tanto non serve. Vince il Dortmund 2-0, ma il titolo va al Bayern.

La statistica chiave

Sempre sconfitto il Borussia Mönchengladbach nelle sfide contro il Dortmund. Otto sconfitto su otto. Bestia nera.

Il migliore

Marco REUS : Quarto gol consecutivo, chiude la stagione in forma smagliante. Oggi fa quello che vuole in attacco, ogni giocata gli riesce alla perfezione.

Il peggiore

Nico ELVEDI: Il primo tempo non è stato nemmeno così malvagio, ma nella ripresa semplicemente non ci capisce più molto, andando in confusione su Reus e Gotze. Per poco non trova pure lo sfortunato autorete.

Il tabellino

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Beyer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer (dal 63' Strobl) - Zakaria, Hofmann - Traoré (dal 66' Pléa), Drimic, Hazard (dal 75' Herrmann).

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney - C. Pulisic, Reus (dall'83' Schmelzer), Sancho - M. Götze (dal 75' Alcacér).

GOL: Sancho (D), Reus (D),

AMMONITI: Kramer (M), Delaney (D),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Grafe