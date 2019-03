Lucas Hernandez è del Bayern Monaco: versata la clausola da 80 milioni all'Atletico

Il terzino sinistro titolare della Francia campione del mondo in carica Lucas Hernandez è passato ufficialmente al Bayern Monaco, che ha saldato la clausola rescissioria di 80 milioni di euro all'Atletico Madrid proprietario del cartellino. Si tratta dell'acquisto più costoso della storia del club bavarese, perno della rifondazione del club dopo qualche stecca di troppo in Champions e un presente turbolento anche in patria. I dettagli della trattativa li ha illustrati proprio il Bayern con un comunicato ufficiali pubblicato sui propri canali.

Il comunicato del Bayern Monaco

" Lucas Hernández passerà dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco il 1° luglio 2019. Questo è ciò che entrambi i club e Lucas Hernández hanno concordato. Il difensore 23enne riceve un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2024, con la quota di trasferimento fissata a 80 milioni di euro "

Durante la visite mediche di rito, sono stati riscontrati a Hernandez danni al legamento collaterale mediale del suo ginocchio destro e, dopo aver discusso con l'Atletico Madrid, il Bayern ha deciso che il ragazzo sarà sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di oggi 27 marzo. Il dottor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ha dichiarato in merito:

" Durante l'esame medico abbiamo riscontrato danni al legamento collaterale mediale del suo ginocchio destro che devono essere risolti con l'intervento chirurgico. Sulla base dell'esperienza, Lucas Hernandez sarà disponibile per l'FC Bayern all'inizio della stagione della Bundesliga 2019/20. "

Hernandez: "Giornata importante per me"

" Questa è una giornata davvero importante nella mia carriera calcistica. Il Bayern è uno dei migliori club in Europa e nel mondo. Sono orgoglioso di poter lottare per tutti i titoli possibili in futuro con il Bayern "

I tedeschi hanno già speso 115 milioni complessivi per i due terzini campioni del mondo con la Francia, visto che assieme a Hernandez ha già firmato per il club bavarese anche l'esterno destro basso Benjamin Pavard per la cifra di 35 milioni di euro.