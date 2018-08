Müller, Lewandowski e Robben: il Bayern Monaco vince 3-1 contro la bestia nera Hoffenheim

Buona la prima per il Bayern che mette in mostra le sue solite armi offensive. Da Ribéry a Müller, da Lewandowski al solito Robben. 3-1 al debutto in Bundesliga per Kovac, anche se l’Hoffenheim ha dato sempre il suo filo da torcere ai bavaresi nonostante le assenze. Alla fine è venuta fuori la qualità del Bayern, alla caccia del suo 7° campionato consecutivo. Brutta notizia l’infortunio di Coman, costretto ad uscire per un colpo alla caviglia a fine primo tempo (il classico ko in casa Bayern). Dal punto di vista tattico, interessante vedere Boateng sul centro sinistra in difesa, in favore di Süle a destra. Il classe ’95 è ormai inamovibile o Boateng può anche partire in questo finale di mercato?

Cronaca

Subito dominio del Bayern in avvio, ma la squadra di Kovac non riesce a colpire nonostante diversi tentativi. Boateng è pericoloso nell’area avversaria, ma l’ex City viene murato a due passi dalla porta. Al 23’ arriva il vantaggio per i bavaresi con il gol di Müller che di testa non lascia scampo a Baumann, sugli sviluppi di un altro angolo. L’Hoffenheim sfiora il pareggio con Joelinton che calcia malissimo da distanza zero, mentre dall’altra parte è Coman a mancare il 2-0 con la gran parata di Baumann. Molti falli nella seconda parte del primo tempo, con Coman costretto ad uscire da campo per un duro intervento di Schulz.

Leon Goretzka; Robert Lewandowski; Thomas MüllerGetty Images

In avvio di secondo ripresa, Robben si fa subito vedere ma l’olandese sfiora il palo alla destra di Baumann dopo il solito movimento a rientrare. L’Hoffenheim, invece, trova il clamoroso pareggio con la giocata di Szalai che fa fuori Boateng prima di colpire sul palo più lontano dove Neuer non ci arriva. Entra anche Goretzka nel Bayern e al 78’ viene chiamato un penalty (dubbio) per il fallo in area di Nordtveit su Ribéry: Lewandowski si fa parare il rigore, ma Robben segna in tap-in. L’arbitro fa ribattere, Robben era entrato in area prima della battuta di Lewandowski, con il polacco che spiazza Baumann al secondo tentativo. Un duro colpo per l’Hoffenheim che nel recupero subisce anche il 3-1 di Robben.

La statistica

7 - I gol di Lewandowski nei week end inziali in Bundesliga. Solo Thomas Müller si avvicina (6) come record nella storia del campionato tedesco.

Il Tweet

Solito infortunio in casa Bayern Monaco…

Il migliore

Frank RIBÉRY - Fa rabbrividire tutta la difesa dell’Hoffenheim. È dell’83? Oggi proprio non sembrava, vola sulla fascia sinistra. Tutti i pericoli, nascono dalle sue giocate.

Il peggiore

Cassio JOELINTON - Si mangia un gol clamoroso nel primo tempo. Non dà punti di riferimento ai suoi per tutta la ripresa.

Tabellino

Bayern Monaco-Hoffenheim 3-1

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer; Kimmich, Süle, J.Boateng, Alaba; Javi Martínez (67’ Goretzka); Coman (45+4 Robben), T.Müller, Thiago Alcántara, Ribéry (84’ James Rodríguez); Lewandowski. All. Niko Kovac

Hoffenheim (3-1-4-2): Baumann; Bicakcić, Vogt (74’ Nordtveit), Nuhu (67’ Akpoguma); Kaderábek, L.Bittencourt, Grillitsch, Grifo (46’ Zuber), Schulz; Joelinton, Szalai. All. Julian Nagelsmann

Marcatori: 23’ T.Müller (B), 58’ Szalai (H); 82’ rig. Lewandowski (B), 90+1 Robben (B)

Arbitro: Bastian Dankert

Ammoniti: 21’ Nuhu, 29’ L.Bittencourt, 43’ Kaderábek, 45+2 Schulz, 45+5 T.Müller

Espulsi: nessuno