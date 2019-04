Niente fuga per il Bayern Monaco! 1-1 fortunoso a Norimberga e il Dortmund resta a -2

Il Bayern Monaco sembrava avere un tappeto rosso verso la conquista della Bundesliga. Dopo il ko casalingo del Borussia Dortmund nel derby della Ruhr, serviva quindi vincere - in qualsiasi modo - contro il Norimberga per andare in fuga. Invece, la squadra di Kovac dovrà ancora soffrire dopo l'incredibile pareggio contro la penultima in classifica. Di occasioni il Bayern le crea, ma a conti fatti una sconfitta non sarebbe stata immeritata. Fortuna per i bavaresi che Leibold abbia fallito il rigore al 91' per non rendere vano quel passo falso del Dortmund che finisce, comunque, a -2. Bundesliga ancora tutta da conquistare, quando mancano ormai tre giornate alla conclusione.

Cronaca

Avvio compassato del Bayern Monaco che fatica ad essere pericoloso dalle parti di Mathenia. La prima occasione arriva al 23' con il calcio di punizione di Alaba, deviato da Mathenia sulla traversa, con Müller che fallisce il tap-in. Lewandowski viene sempre anticipato in area, mentre dall'altra parte è Matheus Pereira a cercare la porta di Ulreich. Poi il portiere degli ospiti rischia grosso su un retropassaggio, fortuna per lui che alla VAR non diano il rigore contro il Bayern. Anche Kimmich chiede un penalty, per il pestone di Ewerton, ma anche in questo caso l'arbitro lascia continuare. La squadra di Kovac non spinge e nel finale ci prova Ishak, ma sul suo diagonale è sicuro (questa volta) Ulreich.

AlabaGetty Images

L'inizio di secondo tempo viene ritardato dall'utilizzo dei fumogeni, mentre Kovac sceglie di puntare su Gnabry al posto di Müller. Alla prima occasione, però, il Norimberga colpisce con il sinistro di Matheus Pereira, dopo la parata di Ulreich sul tiro di Löwen. Poi il Norimberga spreca anche un contropiede, con Süle che chiude su Löwen che cercava il passaggio in area verso Matheus Pereira. A questo punto entra anche James Rodríguez che fornisce subito un buon pallone per Goretzka che viene però chiuso da Mathenia. James centra una traversa su calcio di punizione, poi esce per infortunio 16 minuti dopo il suo ingresso. Al 75' arriva il pareggio di Gnabry che la tocca male sull'assist di Coman, ma quanto basta per beffare Mathenia. Sembra il momento cruciale per tentare il sorpasso, ma ad andare vicino alla vittoria è il Norimberga per il rigore causato da Aplhonso Davies: dal dischetto si presenta Leibold che colpisce in pieno il palo. Nel recupero sfiora il gol anche il Bayern con Coman in contropiede, ma Mathenia salva tutto.

La statistica

30 - I gol subiti dal Bayern Monaco in questo campionato. Era dalla stagione 2010-2011 che il Bayern non incassava così tante reti in Bundesliga. Era il Bayern di Louis van Gaal (poi sostituito da Andries Jonker) che chiuse con 44 gol subiti e 3° in classifica dietro a Dortmund e Leverkusen.

Il Tweet

Eppure il Bayern l'avrebbe potuta vincere con quell'occasione per Coman nel recupero...

Il migliore

Serge GNABRY - Alla fine, quello del Bayern Monaco è punto conquistato. Meno male che c'è stato l'ingresso di Gnarby che ha realizzato, inoltre, il suo 10° gol in campionato.

Gnabry e ComanGetty Images

Il peggiore

Robert LEWANDOWSKI - Ma l'avete visto in campo?

Tabellino

Norimberga-Bayern Monaco 1-1

Norimberga (4-3-3): Mathenia; Bauer (88' Ilicević), Mühl, Ewerton, Leibold; Behrens, Erras, Löwen (82' Margreitter); Matheus Pereira, Ishak (72' Tillman), Kerk. All. Boris Schommers

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago Alcántara, Javi Martínez (57' James Rodríguez, 72' A.Davies); T.Müller (46' Gnabry), Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Niko Kovac

Marcatori: 48' Matheus Pereira (N); 75' Gnabry (B)

Arbitro: Tobias Stieler

Ammoniti: 68' Ewerton, 90' A.Davies

Espulsi: nessuno