Perché il Bayern ha speso 80 milioni per Hernandez? L'opinione di Eurosport Germania

L’acquisto di Lucas Hernandez da parte del Bayern Monaco ha aperto, di fatto, in anticipo, le danze del prossimo calciomercato. Una mossa importante quella del ricchissimo club tedesco, che ha strappato a una rivale europea come l’Atletico Madrid un terzino sinistro di prospettiva. Il classe 1996 francese è già un protagonista del calcio internazionale; e come tale è stato pagato. Con 80 milioni di euro Hernandez è infatti diventato il secondo difensore più pagato della storia del calcio.

GIOCATORE DA A PREZZO (mln) Virgil van Dijk Southampton Liverpool 84.5 Lucas Hernandez Atletico Madrid Bayern Monaco 80 Aymeric Laporte Athletic Bilbao Manchester City 65 David Luiz Chelsea PSG 62 Benjamin Mendy Monaco Manchester City 57.5

*Nella tabella i 5 difensori più costosi della storia del calcio (dati transfermarkt)

Abbiamo chiesto ai colleghi di Eurosport Germania un paio di delucidazioni a riguardo. Dove giocherà Hernandez e soprattutto se questa mossa cambia un po’ la filosofia del Bayern, in passato poco incline a questo tipo di maxi-operazioni. Dalla redazione di Monaco ha provato a chiarirci le idee il collega Tobias Laure.

Dove giocherà Hernandez in questo Bayern? Il suo arrivo sposta Pavard sulla fascia destra?

"Penso che Hernandez alla fine sia stato preso per giocare da centrale. Hummels e Boateng sono avanti con gli anni (e uno dei due o addirittura entrambi potrebbero lasciare in estate); e poi il Bayern ha già due esterni di alto livello come Alaba e Kimmich. Penso che la volontà alla fine potrebbe essere quella di riadattarlo come un difensore da far giocare nella difesa a tre. A quel punto si aprono varie opzioni anche con Sule. Il suo acquisto comunque, oltre a quello di Pavard, permette al Bayern Monaco di aprirsi parecchie strade dal punto di vista tattico, dove chiaramente per natura potrà andare a sostituire Alaba e Kimmich nel caso questi abbiano dei problemi o si voglia semplicemente variare".

Questo acquisto cambia la filosofia del Bayern Monaco?

"Sì, infatti è il primo grande colpo della nuova strategia del Bayern. Il presidente Uli Hoeneß aveva annunciato che ci sarebbe stata “la più grande campagna investimenti della storia del Bayern”. E’ lecito aspettarsi grandi colpi, un giocatore sopra i 100 milioni di euro e sicuramente dell’altro. Hernandez è solo il primo dei grandi colpi per costruire una “nuova” squadra per la prossima stagione. E il cambio di filosofia è proprio legato a questo. Il club ha infatti testato sulla propria pelle la dura esperienza di questi ultimi tempi, ovvero che la squadra non è più in grado di arrivare a vincere la Champions League. Servono investimenti e servono giocatori in grado di riportare in alto il club. La percezione che il Bayern Monaco ha si sé stesso è infatti quella di appartenere alla Top5 d’Europa; e quindi di vincere o giocare la finale di Champions League non ogni anno... Ma sicuramente con costanza".