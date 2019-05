Il Bayern Monaco non va oltre lo 0-0 alla Red Bull Arena di Lipsia e deve rimandare la festa per la conquista aritmetica del 29esimo titolo di Germania della sua storia. Ora la squadra di Kovac ha 2 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund che, battendo 3-2 il Fortuna Dusseldorf al Westfalenstadion, riapre i giochi. Sarà decisivo l'ultimo turno che vedrà il Bayern impegnato in casa contro l'Eintracht Francoforte e i gialloneri di scena sul campo del Borussia Moenchengladbach. Al Bayern basterà anche il pareggio considerato che ha una differenza reti nettamente favorevole (+52 rispetto al +35 del Dortmund).

La cronaca

Primo tempo su ritmi non eccelsi. Meglio il Lipsia in avvio, ma le occasioni migliori sono costruite dal Bayern. Al 28' Gnabry tenta una deviazione di punta sul primo palo su traversone basso dalla destra di Lewandowski, bravo Gulacsi a salvarsi in qualche modo con i piedi. Al 39' il portiere dei padroni di casa si ripete deviando un gran destro al volo di Gnabry, servito in piena area da una sponda di Lewandowski sugli sviluppi di un corner. Si va al riposo sullo 0-0, il risultato più logico per quanto visto in campo.

Lipsia-Bayern Monaco Bundesliga 2018-19Getty Images

Ripresa a senso unico. Il Bayern sblocca il risultato al 50' con un destro al volo di Goretzka, ma la rete viene annullata dal Var una manciata di minuti dopo a causa di una millimetrica posizione irregolare di Lewandowski all'inizio dell'azione. Rispetto alla prima frazione di gioco, il Lipsia fa fatica a ripartire e nel finale viene schiacciato. L'occasione migliore capita sui piedi di Lewandowski: il polacco si incarica di calciare una punizione dal limite, destro secco con Gulascsi immobile e pallone che sfiora il palo. Rimane questa l'ultima emozione del match: finisce 0-0 e la Bundesliga si deciderà all'ultima giornata.

Robert Lewandowski cade dopo un contrasto con Amadou Haidara - Lipsia-Bayern Monaco Bundesliga 2018-19Getty Images

La statistica

266 - Entrando in campo nei minuti finali al posto dell'infortunato Thiago Alcantara, Rafinha ha raggiunto quota 266 presenze in gare ufficiali con il Bayern Monaco: diventa quindi il giocatore brasiliano che ha indossato più volte la maglia del club bavarese a pari merito con Giovane Elber.

Il tweet

Il migliore

Niklas SULE - Una leggera sbavatura in avvio con la quale regala un corner al Lipsia, poi una partita al limite della perfezione con interventi sempre puliti e grande senso dell'anticipo. Notevole un recupero con il tacco nella ripresa a interrompere una ripartenza avversaria.

Il peggiore

Ibrahima KONATE - Clamoroso l'errore in occasione del gol annullato a Goretzka, un rinvio di testa in piena area senza senso. In generale infarcisce la propria prova con troppe indecisioni e interventi maldestri.

Il tabellino

Lipsia-Bayern Monaco 0-0

Lipsia (4-1-2-3): Gulacsi; Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg; Demme (82' Haidara); Sabitzer, Laimer (87' Mukiele); Forsberg (90' Smith-Rowe), Poulsen, Werner. All.: Rangnick.

Bayern Monaco (4-1-2-3): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara (81' Rafinha); Muller, Goretzka; Gnabry (78' Ribery), Lewandowski, Coman (89' Robben). All.: Kovac.

Arbitro: Manuel Grafe di Berlino.

Note - Recupero 1'+5'. Ammoniti Goretzka, Coman (B).

Borussia Dortmund, vittoria col brivido

Partita romanzesca al Westfalenstadion dove il Borussia Dortmund batte 3-2 il Fortuna Dusseldorf e si riporta a -2 dal Bayern. Pulisic, alla sua ultima partita davanti ai tifosi gialloneri prima del trasferimento al Chelsea, sblocca il risultato al 41' con un'incornata su sponda di Delaney. Gli ospiti pareggiano a inizio ripresa con Fink complice una clamorosa papera di Hitz, Delaney riporta avanti il Dortmund al 53' e 6 minuti più tardi Lukebakio spara a lato il rigore del possibile 2-2. Finale pazzesco. Il Fortuna Dusseldorf rimane in dieci per l'espulsione di Bodzek, il Dortmund si porta sul 3-1 con Gotze al 92' ma Kownacki (ex Sampdoria) riapre tutto al 95'. Assalto finale alla porta di Hitz, ma dopo più di 7 minuti di recupero la partita finisce con il successo giallonero.

L'esultanza dei giocatori del Borussia Dortmund - Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf Bundesliga 2018-19Getty Images