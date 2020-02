Al Borussia Dortmund basta Sancho contro il Friburgo, vittoria con il brivido per il 'Gladbach

Il Borussia Domrtmund e il Borussia Moenchengladbach rispondono al Bayern Monaco, vittorioso per 6-0 contro l'Hoffenheim. E lo fanno con due vittorie di misura. Agli uomini di Favre, che fanno a meno di Haaland fino al 63', basta la rete al 15' di Sancho dopo una splendida azione di Hazard all'interno dell'area di rigore per superare in casa il Friburgo: i gialloneri agganciano il Lipsia (in campo domani) e restano a quattro punti di distanza dai bavaresi.

Ma occhio anche al 'Gladbach, che con la vittoria per 3-2 sul campo dell'Augsburg si porta a quota 46 punti, a -2 da Lipsia e Borussia Dortmund ma con una partita in meno. Dopo essere andati in vantaggio a inizio ripresa grazie alle reti di Bensebaini e Sindl, gli uomini di Rose subiscono il gol dell'1-2 di Lowen ma sono bravi nel riportarsi a distanza di sicurezza con il secondo gol di Sindl al 79'. Quattro minuti più tardi,Finnbogason realizza il 2-3 e mette i brividi ai bianconeri, che riescono però a portarsi a casa 3 punti pesantissimi. Nell'ultima partita del pomeriggio, vittoria del Mainz in casa contro il Paderborn: Quaison e Onisiwo abbattono l'ultima in classifica e regalano a Beierlorzer tre punti fondamentali per la lotta salvezza.